ГИБДД и приставы открыли охоту на злостных неплательщиков штрафов

Госавтоинспекция и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начали активно выслеживать злостных неплательщиков штрафов. По данным МВД, в России более 70 автомобилистов и 180 юрлиц более 1 тысячи раз нарушили правила дорожного движения и никак не среагировали на штрафные постановления.

По закону на обжалование штрафа у граждан есть 10 дней, на оплату – 60 дней. В 2019 году 84% нарушителей оплатили штрафы в установленный срок, сообщает «Коммерсант». В то же время есть автомобилисты, которые намерено игнорируют постановления, продолжают ездить и попадают в аварии. Именно с такими и стали активно работать сотрудники ГИБДД и приставы.

Более 70 автомобилистов и 180 юрлиц по всей России имеют более 1 тысячи неоплаченных штрафов. Более 10 тысяч граждан и более 3 тысяч юрлиц не оплатили от 100 до 1 тысячи штрафов. «Рекорд» принадлежит компании, на которой висит более 27 тысяч штрафов, и москвичке, за которой числится 2,5 тысячи постановлений. Сумма задолженности в таких случаях, как правило, превышает полмиллиона рублей, пишет издание.

Большая часть злостных неплательщиков зарегистрирована в столице. Сотрудники управлений ГИБДД и ФССП по Москве задерживают машины должников-москвичей, сотрудники центрального аппарата ГИБДД и ФССП – «иногородних» должников, перемещающихся по столице и области. Отрабатывается технология, которая позволяет регионам более оперативно обмениваться информацией. Приставы вправе арестовать машину за долги.

По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, к такому количеству штрафов приводит, как правило, агрессивное поведение на дороге. «Граждане порой сталкиваются с проблемами получения штрафов по почте, ошибками камер, но к такому количеству долгов это едва ли может привести», – отметил активист.

Юрист, адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько уверен, что наличие на дороге водителей, на счету которых такое огромное количество нарушений, говорит о том, что система автоматической фиксации «способна лишь выписывать штрафы», а «реального контроля за их уплатой не существует».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.02.20

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