В России хотят повысить налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли предлагает увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. По мнению экспертов, фактически, речь идет о введении экологического налога.

Как сообщил заместитель главы Минпромторга Александр Морозов, в ближайшее время министерство направит документы с соответствующим предложением в Министерство транспорта. Предложенные изменения планируется ввести с 2021 года, передает РИА «Новости».

В настоящее время транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. В регионах ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля. По словам вице-президента Федерации автовладельцев России Дмитрия Клевцова, нововведение владельцы машин однозначно воспримут это негативно.

«Средний возраст автомобилей в России – 13,5 года. Учет автомобилей с низким экологическим классом вообще не велся, у нас огромное количество транспортных средств, у которых в свидетельстве о регистрации не стоит отметка «Евро», – отмечает эксперт. По словам Клевцова, инициатива Минпромторга «де-факто называется введением экологического налога».

Министерство предлагает реформировать и переделать транспортный налог в экологический. «Но администрировать эту систему совершенно невозможно. Экология у нас станет лучше тогда, когда для потребителей появятся экономические стимулы для приобретения новых автомобилей. На старых же они ездят не потому, что так хотят портить природу», – заключил Клевцов.

По данным ГИБДД, в России зарегистрировано 4,8 млн машин класса «Евро-3». Еще у 14,3 млн автомобилей экологический класс не установлен.

Москва, Зоя Осколкова

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