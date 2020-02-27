Из-за непогоды в Башкирии закрывают движение по автодорогам

Из-за неблагоприятных погодных условий в Башкирии перекроют часть автомобильных дорог. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сегодня на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями, мокрый снег, метель, возможен ледяной дождь, гололедные явления. По востоку республики возможно усиление ветра до 21-26 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем -2,+3°.

По данным ToDay News Ufa, ограничения движения будут действовать в отношении всех видов транспорта – грузовиков, автобусов, такси. По информации Гостранса, до полуночи 27 февраля 2020 года будут перекрыты участки следующих магистралей: Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск, с 217 по 249 км; Уфа – Инзер – Белорецк, с 62 км по 205 км (от пункта весового контроля в Архангельском районе – Инзер – Межгорье – Серменево).

Как писал «Новый День», из-за непогоды сегодня в Челябинской области частично или полностью отменили рейсы междугородних автобусов. Так, полностью отменены дневные рейсы в Казахстан (по поводу вечерних информации пока нет), а также рейсы из Челябинска в Бреды, Карталы, Варну и Курган. Кроме того, закрыто движение по автодороге на Костанай и Рудный.

В Магнитогорск отменены рейсы с 12:00 до 17:00. Сокращено количество рейсов в Троицк, Миасс, Чебаркуль, Златоуст, Шадринск, Куртамыш. Напоминаем, в минувшие сутки в регионе прошли затяжные снегопады: за день и ночь выпала почти месячная норма осадков. Предупреждение о снегопадах и метелях продлено и на 27 февраля.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 27.02.20

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