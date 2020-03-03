Самолет со 167 пассажирами экстренно сел в Хабаровске после звонка о минировании

Самолет «Аэрофлота» Airbus А-330, летевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку в Хабаровске.

Перевозчик сообщил, что рейс SU1703 вынужденно сел в аэропорту Хабаровска после «анонимного сообщения об угрозе безопасности полета» для проверки. Самолет обследуют с кинологами. После досмотра лайнер продолжит полет в столицу.

Самолет через час после вылета из Владивостока подал сигнал тревоги, развернулся и сел в Хабаровске. По словам представителя хабаровского аэропорта, поступил звонок о минировании лайнера. На борту находились 167 пассажиров и 14 членов экипажа, уточняет РЕН ТВ. Согласно онлайн-табло аэропорта «Шереметьево», А-330 должен был прибыть в Москву в 16:41 мск.

Хабаровск, Ольга Панфилова

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