Самолет Новосибирск – Москва подал сигнал тревоги и экстренно снижается

Пассажирский самолет Airbus A-320, выполняющий рейс Новосибирск – Москва, подал сигнал бедствия и готовится к экстренной посадке в аэропорту Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

У лайнера авиакомпании S7 предположительно сработал датчик разгерметизации, уточняет источник «Интерфакса». В то же время РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что А-320 внепланово садится в Перми из-за сообщения о минировании. На борту лайнера находятся 113 пассажиров и 6 членов экипажа.

Самолет подал сигнал тревоги в небе над Удмуртией и, по данным сервиса Flightradar24, экстренно снизился до 7550 метров. В настоящее время самолет продолжает снижаться и готовится к срочной посадке в Перми.

Ранее сегодня самолет «Аэрофлота» Airbus А-330, летевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку в Хабаровске. По данным перевозчика, рейс SU1703 вынужденно сел в аэропорту Хабаровска после «анонимного сообщения об угрозе безопасности полета» для проверки. Самолет обследуют с кинологами. После досмотра лайнер продолжит полет в столицу.

Москва, Ольга Панфилова

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