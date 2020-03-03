Летевший в Москву A-320 экстренно сел в Перми из-за угрозы минирования

В аэропорту Перми экстренно сел самолет Airbus A-320 авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву. По данным пресс-службы пермского аэропорта, посадка прошло благополучно.
В аэрогавани уточнили, что борт прервал полет из-за сообщения о минировании. После проверки самолет продолжит полет в пункт назначения
Ранее сообщалось, что А-320 подал сигнал тревоги в небе над Удмуртией, экстренно снизился до 7550 метров и готовится к срочной посадке в Перми. Источники называли две возможные причины вынужденной посадки – разгерметизация и сообщение о минировании.
Утром 3 марта самолет «Аэрофлота» Airbus А-330, летевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку в Хабаровске. По данным перевозчика, рейс SU1703 вынужденно сел в аэропорту Хабаровска после «анонимного сообщения об угрозе безопасности полета» для проверки. Самолет обследуют кинологи. После досмотра лайнер продолжит полет в столицу.
Пермь, Ольга Панфилова
Пермь. Другие новости 03.03.20
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