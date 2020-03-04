Автомобили в России научат распознавать нарушения ПДД

Новый ГОСТ предусматривает установку на автомобили, собираемые в России, специальных датчиков, которые будут предупреждать водителя о возможном нарушении правил дорожного движения. Эксперты говорят, что это реализуемо, однако, чтобы система работала корректно, потребуются вложения в дорожную инфраструктуру.

Новый национальный стандарт (ГОСТ Р) «Системы распознавания объектов инфраструктуры...» будет принят до конца октября 2020 года, пишут «Известия» со ссылкой на Росстандарт. Специальные датчики, описанные в стандарте, способны распознавать дорожные знаки, разметку и сигналы светофора и предупреждать водителя о возможном нарушении.

Отмечается, что система сможет работать при скорости машины до 150 км/ч. Дальность обнаружения дорожных знаков и сигналов светофора должна составлять от 30 до 100 м. Датчики уведомят водителя о потенциальном нарушении ПДД звуковым сигналом, визуальным или тактильным – вибрацией руля и сиденья.

Разработчикам советуют предусмотреть гибкий интерфейс, где пользователь сам сможет настроить систему оповещения. Так для новичков будут востребованы функции предупреждения даже о незначительных нарушениях, поскольку начинающие водители могут совершать их непреднамеренно. Тогда как опытных автолюбителей излишнее информирование может раздражать.

Новый стандарт не предусматривает установку датчиков на дорожные объекты, хотя специалисты считают, что для корректной работы это необходимо. В сложных погодных условиях эффективность предложенных в ГОСТе систем резко снижается, а ошибочные извещения будут только повышать риск ДТП.

Москва, Зоя Осколкова

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