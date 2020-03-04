«Боинг» из Новосибирска не долетел до Москвы из-за неисправности

Самолет «Боинг-737-800» авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск – Москва, вынужденно вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика технической неисправности.

Лайнер вылетел из аэропорта Толмачево в 06:45 по местному времени, но уже спустя чуть меньше часа, в 07:42, самолет благополучно приземлился в Новосибирске. На борту находились 97 пассажиров и 6 членов экипажа.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, командир экипажа развернул борт из-за сработавшего датчика неисправности.

Позже пассажиров отправили в российскую столицу резервным бортом. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Инцидентом также занялся Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ, проводится доследственная проверка. Ведомство уточняет, что лайнер вернулся в Толмачево из-за отсутствия индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси. «Указанная неисправность не угрожала безопасности полета», – подчеркнули в СКР.

Накануне самолет А-320 авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск – Москва, экстренно сел в аэропорту Перми после сообщения о «минировании». По этой же причине в Хабаровске вынужденно приземлился борт «Аэрофлота», летевший из Владивостока в Москву.

Новосибирск, Ольга Панфилова

Новосибирск. Другие новости 04.03.20

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