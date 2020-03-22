Под Тамбовом два рейсовых автобуса попали в аварию, есть погибшие

В Тамбовской области два автобуса попали в ДТП. В результате два человека погибли, 17 получили ранения. Следователи проводят проверку.

Авария произошла на 566 км федеральной трассы Р-22 на территории Жердевского района. Автобусы везли пассажиров из Москвы в Волгоград. По версии спасателей, водители пытались избежать лобового столкновения и съехали с дороги, одна из машин опрокинулась. В МВД уточнили, что причиной ДТП мог стать боковой ветер.

По последним данным, погибли два человека, еще 17 получили различные травмы, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, рассказал РИА «Новости» представитель УМВД по региону.

По факту аварии Следственный комитет начал доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Тамбов, Зоя Осколкова

Тамбов. Другие новости 20.03.20

Карантин, день пятый: в Киеве разъярённый пассажир выкинул кондуктора из троллейбуса. / Застрявшими за границей россиянами займется спецгруппа при Росавиации. / В летевшем из Вьетнама самолете пассажиры усмирили дебошира скотчем. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»