В Москве задержали автомобиль «отдела по борьбе с коронавирусом»

В Москве задержали автомобиль, на борту которого была надпись «Отдел по борьбе с короновирусом». Выяснилось, что водитель неоднократно нарушал ПДД.

Фото автомобиля полицейские обнаружили в соцсетях. На бортах машины есть несколько наклеек с надписями Covid19-control и «Отдел по борьбе с коронавирусом». В ГИБДД их посчитали имитирующими раскраску автомобилей спецслужб.

«Световые приборы и светопропускаемость стекол машины явно не соответствовали требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», – добавили в столичном главке МВД.

За рулем машины был 25-летний водитель, которые предъявил права, числившиеся утраченными. В отношении мужчины составлены семь постановлений по делам об административных правонарушениях за управление автомобилем без документов и при наличии технических ограничений, за езду с непристегнутым ремнем безопасности, за невыполнение требования об остановке, а также за отсутствие полиса ОСАГО.

«Наклейки с кузова молодой человек удалил на месте собственноручно», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.03.20

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