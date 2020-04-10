Власти предложили обнулять автоштрафы от «подкустовых» камер

Штрафы автомобилистам, выписанные на основании данных неправильно установленных дорожных камер, хотят обнулять. Разработкой таких поправок занимаются Минтранс, МВД и комитет по транспорту и строительству Госдумы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.

Кроме того, власти намерены включить в КоАП нормы, которые позволят привлечь к ответственности должностных лиц за «спрятанные в кустах» камеры. Поправки предлагается внести в законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения».

По действующей методике распределения мест размещения каме, расстояние между такими комплексами должно быть не менее 5 км на загородных трассах и не менее 1 км в городе. Определять опасные участки дорог хотят с помощью системы, запуск которой намечен лишь на 2022 год.

Предполагается, что система также позволит фиксировать факты использования за рулем мобильных телефонов, указал замначальника Госавтоинспеции Александр Быков. Использование таких приборов может начаться в Москве, о массовом внедрении речи пока нет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.04.20

РЖД рассадит пассажиров с учетом «социальной дистанции». / Ямал, где от коронавируса умер работник Газпрома, зальют хлоркой. / В Крыму завершено расследование трагедии с рейсовым автобусом, случившейся ровно год назад. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»