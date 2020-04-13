В России из-за пандемии остановили прием экзаменов на права

Госавтоинспекция временно приостановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

«Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен прием экзаменов на право управления транспортными средствами», – цитирует Понарьина ТАСС. Сроки возобновления сдачи экзаменов будущими водителями пока неизвестны. Все будет зависеть от развития ситуация с коронавирусом.

В то же время Госавтоинспекция ввела особый порядок обмена водительских удостоверений и регистрации автомобилей. В частности, обменивать права и регистрировать ТС будут только по предварительной записи через портал госуслуг.

«В связи с введением режима повышенной готовности к лицам, вынужденно превысившим сроки регистрации, не будут применяться меры административного воздействия», – сказал Понарьин.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД на месте начали выносить решения по нарушениям правил дорожного движения. Водителям приходится посещать подразделения только в тех случаях, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию Госавтоинспекции. Тогда гражданину назначают конкретную дату и время явки в подразделение.

Москва, Зоя Осколкова

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