Дорожные видеокамеры в России объединят в единую систему

Данные со всех дорожных видеокамер России будет поступать в единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

На сегодняшний день в стране насчитывается более 16 тыс. дорожных камер слежения. Данные с них поступают в региональные дата-центры, а после создания единой системы, они будут загружаться в федеральный сегмент единого ЦАФАП.

Стоимость проекта оценивается в 100 млн рублей. Наладка системы займет от двух до пяти месяцев. Система позволит исключить необоснованный доступ должностных лиц к личным данным автовладельцев. Должностное лицо должно будет оформить мотивированный запрос с электронной подписью. Только после этого данные будут доступны. Новая система также будет задействована при розыске транспортных средств.

По словам авторов проекта, действующая сейчас система имеет ряд недостатков. В частности, она не гарантирует сохранность данных о передвижениях военных колонн или кортежей первых лиц. Кроме того, региональные центры работают без единого стандарта, «что негативно влияет на корректность назначения штрафов».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.04.20

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