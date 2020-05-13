В России запустят систему по проверке полисов ОСАГО с помощью камер

Информационные системы Российского союза автостраховщиков готовы к запуску проверок наличия полисов ОСАГО при помощи дорожных камер. Об этом рассказал президент РСА Игорь Юргенс. Предполагается, что систему запустят после снятия введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений.

Напомним, что эксперимент по обнаружению машин с неоформленными страховками при помощи дорожных камер состоялся в Москве еще в прошлом году. Тогда автовладельцев не штрафовали, а уведомляли о необходимости оформить ОСАГО. Система хорошо себя зарекомендовала. В ходе эксперимента выяснилось, что половина получивших уведомления автолюбителей даже не подозревали, что их полисы поддельные.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день по российским дорогам ездят 2-3 млн автомобилей без полисов ОСАГО. Игорь Юргенс также рассказал, что непосредственно на сайте РСА появится возможность проверить подлинность полиса, на какую марка автомобиля и какой страховой компанией он оформлен, пишет «РГ».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.05.20

Курганцам официально запретили ходить в лес до июня. / «Победа» назвала дату возобновления полетов внутри России. / Правительство Ямала из-за коронавируса вскрывает резервную «кубышку». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»