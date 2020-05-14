РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на ряд поездов на лето

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на некоторые внутрироссийские направления на лето, сообщает пресс-служба компании.

Изменения касаются более 50 пар поездов дальнего следования. Речь идет о четырех парах поездов «Сапсан» и ряде двухэтажных и фирменных поездов, «курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами», говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что почти половина поездов, на которые купить билеты можно за 90 суток до отправления, курсируют в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья РФ. Перевозчик допустил, что список таких поездов может быть расширен в случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах.

Актуальную информацию об открытии продажи билетов за 90 суток на отдельные направления можно получить на сайте РЖД и в мобильном приложении при вводе маршрута и желаемой даты поездки.

Напомним, в апреле РЖД сократили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток в связи со снижением пассажиропотока из-за эпидемии коронавируса и ростом количества возвращаемых билетов.

Москва, Наталья Петрова

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