Мер социального дистанцирования в самолётах не будет – Дитрих

Социальное дистанцирования в самолётах – экономически неэффективная мера. Об этом в интервью ПРАЙМ сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. «Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования, как минимум на воздушном транспорте. Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный. То есть, постоянные затраты на обслуживание рейса, самолета, топливо, экипаж, наземное обслуживание – они на самом деле на сегодняшний момент просто колоссальны. Авиаторы нам рассказывают, что 72-75% загрузка воздушного судна – есть необходимый уровень рентабельности, и там социальную дистанцию никак (не ввести – ред.)", – сказал Дитрих журналистам.

Он отметил, что Минтранс изучил зарубежный опыт, большинство компаний, которые начинали работу с социального дистанцирования, от этого режима отказываются.

По словам Дитриха, общение минтранса с Роспотребнадзором пришло к тому, что в самолётах пассажирам достаточно использовать маски и перчатки.

Рассадку же максимально далеко друг от друга пассажиров авиакомпании будут применять в том случае, если ситуация на рейсе позволит это и в наличии окажется много свободных мест.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 16.05.20

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