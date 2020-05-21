Авиперевозчики призвали отказаться от заполнения самолетов наполовину

Российские авиаперевозчики призвали правительство отменить рекомендацию Роспотребнадзора по заполнению самолетов не более чем на половину для обеспечения социальной дистанции в условиях. По их мнению, эта мера избыточна и приведет к резкому росту цен на билеты. Об этом говорится в обращении Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), адресованном главе Минтранса Евгению Дитриху.

В минувший понедельник Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям оставлять самолеты на 50% пустыми, чтобы рассаживать пассажиров, соблюдая социальное дистанцирование. Члены экипажа должны использовать маски и перчатки во время полета, также регулярно обрабатывать руки антисептиками. Ведомство объясняет подобные меры заботой об экипаже и пассажирах и допускает изменение рекомендаций в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В АЭВТ ограничение по числу перевозимых пассажиров называют избыточным, сообщает «Коммерсантъ». Авиаперевозчики отмечают, что в аэропортах уже измеряют температуру пассажиров, а в самолетах установлены системы вентиляции и кондиционирования, позволяющие обновлять воздух на борту раз в три минуты. Авторы обращения предупреждают, что сохранение ограничений по заполнению салонов самолетов приведет к резкому подорожанию билетов и дополнительному сокращению рейсов на местных и региональных авиалиниях.

Источник издания в кабмине заявил, что транспортный блок против загрузки воздушных судов наполовину. «Многое будет зависеть от того, какую юридическую форму примут рекомендации. Так, если они примут форму решения главного санитарного врача, то будут обязательны к исполнению всеми участниками рынка», – сказал собеседник газеты.

В то же время источник на рынке авиаперевозок заявил, что авиакомпании могут пойти на заполнение самолетов наполовину только в том случае, если кабмин субсидирует недополученные доходы от пустых кресел.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих называл социальное дистанцирование в самолетах экономически неэффективной мерой. По его словам, из-за ограничений вырастет цена авиабилетов. «Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», – говорил глава ведомства (цитата по «Прайму»). Он также отмечал, что общение Минтранса с Роспотребнадзором пришло к тому, что в самолетах пассажирам достаточно использовать маски и перчатки.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.05.20

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