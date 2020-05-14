Маски не снимать, садиться через кресло: Росавиация разработала правила для пассажиров

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разработало указания по снятию ограничений, введенных из-за пандемии. В проекте есть рекомендации, как для авиакомпаний, так и для пассажиров.

Ведомство предлагает отказываться от ограничений в три этапа, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект документа. На первых двух этапах у всех летящих при входе на борт будет бесконтактно измеряться температура. С показателем выше 37,5˚С в самолет не пустят. На третьем этапе температуру измерять не будут.

Верхнюю одежду пассажирам придется снять и упаковать в пластиковый пакет.

Всех пассажиров обяжут надевать маски и перчатки и оставаться в них до окончания полета. В том случае если перелет длится более трех часов, будет производиться плановая замена индивидуальных средств защиты в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции.

В документе есть рекомендации по рассадке пассажиров. На первом этапе, если на борту три кресла в ряду, среднее место будет оставаться свободным, если два – людей посадят в шахматном порядке.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.05.20

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