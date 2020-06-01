Авиакомпании смогут полностью заполнять самолеты во время пандемии

Роспотребнадзор разрешил авиаперевозчикам продавать все места в самолете. Ранее ведомство требовало рассаживать пассажиров в шахматном порядке, что лишало авиакомпаний надежды на окупаемость рейса. Против такого требования выступали Минтранс и Росавиация.

В рекомендациях по перевозкам, разработанным Росавиацией, нет лимита по заполнению салонов самолетов. Роспотребнадзор документ согласовал, пишет «Коммерсант».

Требование по рассадке пассажиров с целью соблюдения социальной дистанции во время пандемии появилось в рекомендациях, утвержденных Росавиацией 18 мая. В частности, в документе говорилось, что, если на борту три кресла в ряду, среднее место будет оставаться свободным, если два – людей посадят в шахматном порядке. Таким образом, перевозчики могли продать лишь 50% мест в салоне.

Авиакомпании негативно восприняли эту новость, так как для окупаемости рейсов при текущих ценах на билеты требуется загрузка салонов на уровне не менее 70%. Отрасль и так сильно пострадала из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Пассажиропоток упал до рекордно низких значений, что привело к колоссальным убыткам перевозчиков.

Министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что в случае установления лимита на заполненность самолетов цена самых дешевых билетов будет начинаться от 70 тысяч рублей. Игроки рынка предлагали властям субсидировать вторую половину мест, к чему в правительстве оказались не готовы.

Авиакомпании уже ввели новые правила, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом во время регистрации и на борту. Все перевозчики уделяют большое внимание дезинфекции самолетов. Пассажиры обязаны лететь в медицинских масках и перчатках. Кроме того, посадка в самолет осуществляется небольшими группами, чтобы пассажиры не толкались в самолете. Впрочем, такую практику многие мировые авиакомпании использовали и до эпидемии.

Несмотря на смягчение требований к перевозчикам, спроса на перевозки не наблюдается. У людей закончились деньги. В лучшем случае отрасль сможет выйти в прибыль в 2021 году, говорят эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.05.20

Аэропорты России получат почти 11 млрд рублей господдержки. / Губернатор Шумков обратился к курганцам в связи с предстоящим масштабным ремонтом дорог. / Автогигант заявил о массовых сокращениях сотрудников. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»