Стоимость ОСАГО может подскочить из-за новой схемы возмещения ущерба

Принятие новой схемы возмещения ущерба при ДТП может привести к росту тарифов ОСАГО на 20%. Об этом сообщил заявил зампред Центробанка России Владимир Чистюхин.

Законопроект был представлен осенью 2018 года. Авторы инициативы предлагали перекладывать возмещения ущерба от аварии при отсутствии полиса ОСАГО у виновника на страховщика пострадавшей стороны.

Однако ЦБ и Минфин выступили против этой идеи, передает РИА «Новости». По словам главы департамента страхового рынка Банка России Филиппа Габунии, стоимость ОСАГО может вырасти существенно.

В расчетах учитывались только те ДТП, в которых нанесен вред жизни и здоровью и в которых у виновника не было полиса ОСАГО, так что выплаты легли на компенсационный фонд. При этом к таким серьезным последствиям приводит небольшая часть аварий.

Реальная цифра может быть больше 20%. При этом заплатит ее «добросовестный потребитель, который покупает полис, подчеркнул Габуния. «Нам представляется, что на сегодняшний день это не наилучший период времени для того, чтобы такого рода решение принимать», – отметил Чистюхин.

В итоге Минфин и Центробанк выступили против принятия законопроекта в нынешней редакции.

Москва, Зоя Осколкова

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