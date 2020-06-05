За превышением скорости на дорогах в России начнут следить онлайн

В России началось тестирование онлайн-устройств фиксации превышения скорости или нарушения режима труда и отдыха водителей (онлайн-тахографов), сообщает «Коммерсантъ». Законопроект разработали в Минтрансе. Предполагается, что соответствующий законопроект внесут на рассмотрение правительства уже ближайшей осенью.

На сегодняшний день штраф за превышение предельно допустимой скорости движения водитель может получить от инспектора ГИБДД или, попав в объектив камеры автоматической фиксации нарушений. Внедрение онлайн-тахографов позволит автоматизировать этот процесс. Издание со ссылкой на источник, отмечает, что разрабатываемая новация призвана снизить нагрузку на инспекторов и уменьшить их количество на дорогах.

Предполагается, что онлайн-тахографы будут устанавливать только на новые автомобили и общественный транспорт, а тестирование системы будут производить на автобусах и троллейбусах в 20 крупнейших агломерациях. По словам генерального директора ФБУ «Росавтотранс» Сергея Двойных, сейчас специалисты отлаживают систему передачи данных.

Отмечается, что в период пилотных испытаний системы штрафы за нарушения не будут назначать в онлайн-режиме. О готовности участвовать в проекте уже заявили производитель автобусов ЛиАЗ.

Опрошенные изданием юристы и участники рынка высказали сомнения, что показатели тахографа могут корректно применяться для дистанционного назначения штрафов. «Для замера будет использоваться только спутниковый сигнал, который дает большие погрешности, особенно в условиях плотной застройки», – отметил юрист движения «Свобода выбора» Сергей Радько

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.06.20

«Администрация никак не реагирует»: в Подмосковье сильными ливнями затопило дачников и дороги. / Авиакомпании фиксируют рост интереса к бизнес-авиации: богачи выкупают самолеты, чтоб улететь в Европу. / Пассажиров с температурой 37 градусов и выше не пустят даже в аэропорт. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»