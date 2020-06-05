Минтранс разработает «единый проездной» для всех регионов

Минтранс намерен разработать единые стандарты оплаты проезда в городском общественном транспорте. Данная мера позволит ввести «универсальный билет» для поездок в любом регионе страны, сообщает в пресс-служба ведомства.

«Перед Минтрансом стоит задача реализовать данное мероприятие до конца 2021 года», – приводит ТАСС слова директора департамента цифровой трансформации Минтранса Дмитрия Баканова.

Проект предполагает внедрение в региональном транспорте бесконтактного способа оплаты проезда. По мнению авторов инициативы, универсальный билет повысит привлекательность общественного транспорта. Выиграют от этого и регионы, считают в ведомстве, так как единые стандарты оплаты проезда позволят оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и повысить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета пассажирских перевозок.

Отметим, что частично данная инициатива уже реализована, так, в Москве и Санкт-Петербурге еще с июня 2017 года в общественном транспорте можно расплатиться объединенной картой «Тройка-Подорожник». Также власти говорили о намерении консолидировать в данную систему подмосковную «Стрелку».

Москва, Иван Гридин

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