В России «красивый» автомобильный номер продали за 13 млн рублей

В Петербурге автомобильный госномер серии ААА продали за 13 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в нулевые годы номера этой серии были доступны только госчиновникам либо правительству определенных регионов. К концу десятилетия серию лишили статуса привилегированной, и номера «пошли в народ», став просто «красивыми».

Номер, о котором идет речь, был выставлен на продажу еще в апреле: владелец хотел за него 15 млн. Но желающих раскошелиться не было.

Покупатель нашелся только на этой неделе: сговорились на 13 млн. Участники сделки утверждают, что купля-продажа была оформлена официально.

До этого за подобную сумму отдавали разве что федеральный номер А028МР97, отмечает telegram-канал Mash, напоминая: сначала он принадлежал Ростуризму, а несколько лет назад перешел частному лицу.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Санкт-Петербург. Другие новости 11.06.20

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