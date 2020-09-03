Стартовая цена на «красивый» номер для авто достигнет 6 млн рублей

Министерство экономики РФ направило в правительство проект постановления о правилах продажи «красивых» номерных знаков автомобилей и мотоциклов. Предполагается, что она будет осуществляться через портал государственных услуг в рамках на онлайн-аукционов. Предполагается, что стоимость таких номеров на торгах может начинаться от 6 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ведомства.

Если постановление будет принято, то «красивый» номер нельзя будет получить случайно. Гражданам предоставят возможность выбрать его на портале госуслуг и выкупить право на его использование. Наибольшую стоимость будут иметь номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, К111КК или Д888ДД). Их минимальная стоимость по оценкам авторов предложения должна начинаться от 600 тыс. рублей.

Кроме того, предполагается установить тарифы и для номеров мотоциклов: за номер с одинаковыми буквами в сочетании с цифрами 0001, 0002, 0003 и т. д. (например, 0004ММ) придется заплатить как минимум 200 тыс. рублей. В Минэкономики рассчитали тарифы для 13 вариаций номерных знаков. Региональным властям позволят самостоятельно увеличивать или уменьшать базовую стоимость «красивого» номера в 10 раз. В итоге начальная стоимость номера для авто на аукционе может достигнуть 6 млн рублей, а для мотоцикла – 2 млн рублей.

Планируется, что продолжительность торгов составит месяц. Доходы от продажи «красивых» поровну разделят федеральный и региональный бюджеты. Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2022 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.09.20

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