За красивый номер для автомобиля придется заплатить дважды

Правительство и МВД согласовали порядок продажи автономеров с красивым сочетанием букв и цифр. За такие Государственные регистрационные знаки (ГРЗ) нужно будет уплатить повышенную пошлину. При этом при продаже машины новому владельцу, если он пожелает оставить номер, придется еще раз заплатить за него.

Государственные регистрационные знаки будут поделены на обычные и «красивые» – с совпадающими буквами, цифрами и т. д. (конкретные принципы формирования разработают позже), сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с ходом переговоров МВД и Минэкономики. Получить «красивый» номер можно будет через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации авто.

В сервисе помимо стандартной процедуры, которая представляет собой получение номера, сгенерированного системой, появится новая: выбрать номер, заплатив повышенную пошлину. Затем автовладелец бронирует понравившийся ГРЗ и должен выкупить его в течение суток. Отмечается, что пошлина будет на порядок выше, чем за стандартный номер, однако ее размер пока не определен.

Кроме того, есть и второй вариант: на конкретную серию номеров предлагают распространить повышающий или понижающий коэффициент: субъекты федерации смогут их вводить региональными законами.

Не исключено, что красивые ГРЗ будут выставлять на аукцион, правила проведения которого утвердят постановлением правительства. В этом случае сначала участнику аукциона выдают обычный номер из «общего» массива, а уже после окончания торгов, которые будут длиться примерно месяц, госзнак можно заменить.

Если владелец машины с красивым номером захочет ее продать, то покупателю, чтобы оставить ГРЗ, придется вновь платить повышенную пошлину. Оставить такой номер без уплаты в бюджет смогут только те, кто получил автомобиль по наследству. Авторы концепции считают, что такая схема сделает теневой рынок невыгодным и полностью нелегитимным, в итоге он изживет себя.

Впрочем, эксперты полагают, что эти меры не возымеют эффекта, на который рассчитывает правительство. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов уверен, что на практике работать будет только свободный выбор номеров за повышенную пошлину. Все остальные варианты – слишком сложны и дороги.

Коллекционер автономеров Петр Шляхин также сомневается, что нововведения помогут в борьбе с нелегальной продажей номеров. «Теневой рынок побороть будет сложно: люди, занимающиеся этим бизнесом, наверняка найдут способы обойти ограничения», – заключил эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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