В России хотят узаконить продажу красивых номеров для автомобилей

В России появится законодательная база для продажи автомобильных номеров. Соответствующий проект готовит Минэкономразвития. В настоящее время в Сети можно приобрести номерные знаки с красивым сочетанием букв и цифр, при этом цена на них достигает 3 млн рублей. Однако этот бизнес остается в «серой» зоне.

Чиновники пытаются узаконить продажу красивых номеров уже давно, пишут «Известия». С августа 2019 года вступит в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Именно он позволит принять постановление, благодаря которому автомобильные номерные знаки будут продаваться через специальные аукционы в интернете.

Впрочем, прежде чем запустить продажу автономеров, правительству предстоит решить, по каким критериям будут отбираться сочетания букв и цифр. «В этом случае в министерстве предлагают к обсуждению три схемы. Первый вариант – абсолютно все автономера выставляются на продажу. Те, которые никто не купил, идут в свободную выдачу в ГИБДД. Второй – лотом становятся только красивые знаки, отобранные по определенному алгоритму. Еще один вариант – покупатель может сам заказать себе номер с заданным набором букв и цифр», – пишет издание.

В Минэкономразвития ожидают предложений от экспертного сообщества. Кроме того, необходимо учесть, какие возможны злоупотребления при продаже автономеров на аукционах и как с ними бороться.

По словам экспертов, рынок по продаже автомобильных знаков в России оценивается в десятки миллиардов рублей. При этом нынешняя реализация красивых автономеров находится в «серой» зоне, тогда как в мире такая практика широко развита.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.18

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