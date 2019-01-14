Электромобилям выделят особенные автономера

В России хотят выделить электромобили особенными номерными знаками зеленого цвета. Об этом сообщил советник одного из руководителей рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин.

По его словам, инициатива направлена на популяризацию экологичного транспорта наряду с развитием инфраструктуры, а также введением послаблений и льгот для владельцев электромобилей. «Введение государственных зеленых номерных знаков – первый шаг в этой работе», – цитирует Малкина РИА «Новости».

Предложение с применением зеленых номеров для электромобилей в ближайшее время должно поступить в Минтранс и Министерство внутренних дел.

Россия значительно отстает от западных стран по росту продаж электромобилей. Низкая популярность зеленого транспорта среди россиян обусловлена отсутствием зарядных станций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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