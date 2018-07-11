В России введут регистрацию новых машин в автосалоне без посещения ГИБДД

Госдума собирается приять законопроект, который вводит иной порядок регистрации новых автомобилей. Теперь номерные знаки можно будет получить у дилера в автосалоне. ГИБДД будет только присваивать машинам набор букв и цифр, но отношения к выдаче номеров иметь не будет – этим будут заниматься аккредитованные частные фирмы.

Инициатива попала на рассмотрение в парламент еще в 2011 году и все это время дорабатывалась, пишет «Коммерсант». В 2017 году свои поправки к проекту направила ГИБДД. Ожидается, что закон вступит в силу не ранее 2019 года. Сами депутаты называют этот документ «выстраданным».

Главное нововведение, предусмотренное законопроектом, коснется покупателей новых автомобилей у официальных дилеров. Поставить машину на учет можно будет без посещения ГИБДД. Таким правом наделят только тех дилеров, которые выполнят несколько условий. В частности, у них должен быть договор с автопроизводителями, а также помещение и штат «квалифицированных сотрудников».

Порядок регистрации будет выглядеть так: автосалон передает документы на машину в ГИБДД, где получает государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр), после этого изготавливает государственный регистрационный знак (металлическую пластину) и выдает весь комплект покупателю авто. Регистрация в салоне будет платной, предельную ее стоимость установит Федеральная антимонопольная служба.

Новый закон также восполняет несколько законодательных пробелов. Так запрещается указывать владельцами граждан младше 16 лет. В настоящее время некоторые автовладельцы регистрируют машину на несовершеннолетнего подростка, а его невозможно привлечь к административной ответственности, например, при фиксации нарушение с помощью камер.

Примечательно, что из закона убрали упоминание о так называемых «красивых» номерах. Ранее Владимир Путин давал поручение разработать правила проведения аукционов по продаже номерных знаков с привлекательными сочетаниями букв и цифр. В парламентском комитете по транспорту исчезновение этого пункта прокомментировали так: «А нам не хочется рыночных отношений».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.07.18

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