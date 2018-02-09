Восстание животных: в Ялте собака напала на автомобиль и отгрызла номер (ВИДЕО)

В Ялте объявилась собака – похитительница автомобильных госзнаков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в одной из социальных сетей опубликовали видеоролик с записью того, как животное настойчиво пытается отгрызть номер у припаркованной машины.

Собаке понадобилось меньше минуты, чтобы отломать табличку с госзнаком. Но после этого животное не успокоилось, и принялось грызть бампер.

«Тайна исчезновения номерных знаков раскрыта», – написал пользователь, опубликовавший видео.

Некоторые крымчане осудили автора ролика за то, что он ничего не сделал, чтобы остановить собаку. Но большинство пользователей восприняли видео позитивно.

«Это война собак против автомобилей. Восстание? Неужели началось?», – прокомментировал видео крымчанин.

«Собаку на 15 суток за хулиганство», – написал житель Симферополя.

«Номер запомнила и отомстила, видимо не пропустил на пешеходке», – предположил другой симферополец.

При этом крымчане утверждают, что уже становились очевидцами подобных случаев.

«Наблюдала похожую картину, только ночью. Свора из четырех собак. Загнали кошку под капот. Оторвали не только номер, еще погрызли и изрядно поцарапали капот и бампер», – рассказывает жительница Севастополя.

«У меня так собака – немецкая овчарка, постоянно номера отрывает и грызет. А недавно вообще датчик парктроника отгрызла на заднем бампере. Ругаешь ее, все – пару недель не трогает, потом опять за старое», – написал севастополец.

Отметим, что в тематических группах в социальных сетях крымчане довольно часто жалуются на пропажу табличек с госзнаками. При этом периодически появляются объявления от тех, кто находит исчезнувшие номера, но готов возвращать их владельцам только за вознаграждение, то есть за деньги. В таких случаях автовладельцы предлагают обращаться в полицию, подозревая, что в этом могут быть замешаны мошенники, самостоятельно скручивающие таблички и желающие таким образом «заработать».

Также нередко причиной пропажи номеров становятся лужи, появляющиеся после ливней в больших ямах на дороге. В январе прошлого года житель Севастополя в одной из таких ям с водой отыскал за два часа порядка десяти номеров.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 09.02.18

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