«Севастопольский Ихтиандр» нашел в городской луже десяток номеров авто / Спустя полдня лужа успела «проглотить» ещё несколько знаков

Публикации за 06.01.17

Житель Севастополя умудрился отыскать порядка десяти автомобильных номеров в одной городской луже.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», горожанин сам потерял табличку со знаками от своего авто в огромной яме, заполненной водой, на проспекте Октябрьской Революции, и в поисках своего – нашел чужие номера.

По словам севастопольца, поделившегося в социальных сетях снимком с выловленными в луже табличками, поиск и извлечение всех номеров заняли у него два часа. При этом большинство номеров он уже успел вернуть, остальные готов отдать владельцам авто при их обращении.

Автолюбитель отметил, что радостные владельцы номеров отблагодарили его не только на словах.

Жители полуострова в комментариях отмечают, что севастополец, которого уже прозвали «Ихтиандром», сделал хорошее дело.

«Вот это наколядовал!», – удивилась одна из крымчанок.

«Круто, типа в сказке. Закинул дед невод и вытянул номера...», – пишет другой крымчанин.

«Казахи будут особенно благодарны)», – уверен один из севастопольцев.

Несмотря на то, что некоторые пользователи соцсетей выражают недоумение, мол, как можно потерять в луже автомобильные госзнаки, водители уверяют – такая ситуация не редкость.

«В рамку когда ставят и не прикручивают, из-за сильного потока воды или на хорошей яме вылетают», – поясняют причину потери знаков опытные автовладельцы.

В то же время, хоть улов севастопольского «Ихтиандра» и оказался богатым, однако жители города жалуются, что за сутки уже успели пополнить запасы лужи, оставив в ней свои номера.

Другие пользователи соцсетей, воспользовавшись моментом, указывают госзнаки своих автомобилей, и просят сообщить им, в надежде, что кто-либо найдет и их таблички.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 06.01.17

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