У знаменитой лужи в Севастополе появился конкурент в Симферополе (ВИДЕО)

Публикации за 13.01.17

Жители Севастополя и Симферополя в соцсетях меряются огромными лужами – у кого больше. Не обошли крымчане стороной и ямы на дорогах – «размером с колесо».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в крымской столице в микрорайоне Героев Сталинграда возле АЗС «ТЭС»появилась огромная лужа, которую крымчане уже успели прозвать филиалом симферопольского водохранилища. Размеры и глубина водоёма заставляют некоторых водителей воздержаться от запланированного маршрута. Несмотря на то, что сегодня ночью в городе были низкие температуры и городские дороги превратились в ледовые катки, гигантская лужа не замерзла:

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=qeY_l3yt6NE&rel=0">Video</a> «Таки не весь Симферополь замёрз», – пишет автор видео.

Севастопольцы, увидев столичную конкурентку, отмечают, что «лужа Ихтиандра» на проспекте Октябрьской Революции, отнимающая у автомобилей номера, хоть и компактнее, но глубже.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=8IYaY7c6tOY&rel=0">Video</a> Ещё жители Севастополя интересуются, есть ли в Симферополе Ихтиандр, который охотится за номерными знаками: «А здесь тоже аквалангист живёт»?

Крымчане отмечают: чтобы передвигаться по крымским дорогам, нужно молиться, ну, или летать: «Ребята, самые ужасные дороги – это те, которые ремонтировали в Симферополе: ямы размером больше колеса. В Джанкое положили новый слой асфальта, а съезд не сделали, получился обрыв сантиметров 15. Я так понимаю, дорогу делают по новым технологиям, и машины должны просто уже летать», – пишет крымчанин.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.01.17

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