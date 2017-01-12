Соцсети: Севастополь превращается в пародию на Венецию (ФОТО) / В знаменитой «луже Ихтиандра» пропадают автомобили целиком

Жители Севастополя возмущены: город постепенно превращается в одну огромную лужу.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», севастопольцы утверждают, что после дождя, прошедшего накануне, передвигаться по городу можно только на лодке.
В социальных сетях отчаявшиеся горожане просят правительство обратить внимание на уличные и внутридворовые наводнения: выходя из своих подъездов, жильцы оказываются по колено в воде.
Правда, большинство пользователей уже не верят в то, что их проблему решат. «Стыд и позор! В очередной раз убеждаюсь, что администрации на людей накласть», – пишут севастопольцы.
Другие же отмечают, что наводнения в городских дворах были бы не столь опасны, если бы не метровые ямы, которые успешно скрывает дождевая вода. «Чтобы вдруг не нырнуть, нужно в аккурат исследовать дно «реки» и только потом делать следующий шаг», – дает ценные советы крымчанин.
Не обошли горожане вниманием и знаменитую севастопольскую лужу на проспекте Октябрьской Революции. Пользователи предупреждают, что «гигант» уже поглощает не только автомобильные номера, но и сами автомобили.
«При мне там приора утонула, почти под стёкла воды было», – пишут пользователи и добавляют, что про «лужу знают многие, а вот администрация, ее в упор не замечает».
«Это какая-то плохая пародия на Венецию», – образно выразил общее мнение один из севастопольцев.
Как сообщал «Новый День», в Севастополе в огромной яме горожанин, прозванный пользователями Ихтиандром, потерял автомобильный номер, и в поисках своего – нашел десяток чужих табличек.
Между тем МЧС по республике Крым предупреждает о новых ливнях по всему полуострову.
Фото из социальных сетей
Севастополь, Анастасия Зук
Севастополь. Другие новости 12.01.17
Эксперты: Ту-154 не сбивали и не взрывали. Число возможных причин катастрофы сократилось. / В России завершилась господдержка ипотеки. Банки заявили о прекращении программы по льготному кредитованию. / 12 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»