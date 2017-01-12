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Крым

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Публикации за 12.01.17

Соцсети: Севастополь превращается в пародию на Венецию (ФОТО) / В знаменитой «луже Ихтиандра» пропадают автомобили целиком

Соцсети: Севастополь превращается в пародию на Венецию (ФОТО) В знаменитой «луже Ихтиандра» пропадают автомобили целиком

Жители Севастополя возмущены: город постепенно превращается в одну огромную лужу.

Как передает корреспондент агентства , севастопольцы утверждают, что после дождя, прошедшего накануне, передвигаться по городу можно только на лодке.

В социальных сетях отчаявшиеся горожане просят правительство обратить внимание на уличные и внутридворовые наводнения: выходя из своих подъездов, жильцы оказываются по колено в воде.

Правда, большинство пользователей уже не верят в то, что их проблему решат. «Стыд и позор! В очередной раз убеждаюсь, что администрации на людей накласть», – пишут севастопольцы.

Другие же отмечают, что наводнения в городских дворах были бы не столь опасны, если бы не метровые ямы, которые успешно скрывает дождевая вода. «Чтобы вдруг не нырнуть, нужно в аккурат исследовать дно «реки» и только потом делать следующий шаг», – дает ценные советы крымчанин.

Не обошли горожане вниманием и знаменитую севастопольскую лужу на проспекте Октябрьской Революции. Пользователи предупреждают, что «гигант» уже поглощает не только автомобильные номера, но и сами автомобили.

«При мне там приора утонула, почти под стёкла воды было», – пишут пользователи и добавляют, что про «лужу знают многие, а вот администрация, ее в упор не замечает».

«Это какая-то плохая пародия на Венецию», – образно выразил общее мнение один из севастопольцев.

Как сообщал , в Севастополе в огромной яме горожанин, прозванный пользователями Ихтиандром, потерял автомобильный номер, и в поисках своего –

Между тем МЧС по республике Крым предупреждает о новых ливнях по всему полуострову.

Новый День: Соцсети: Севастополь превращается в пародию на Венецию (ФОТО)

Новый День: Соцсети: Севастополь превращается в пародию на Венецию (ФОТО)

Фото из социальных сетей

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 12.01.17

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