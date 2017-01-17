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Крым

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Публикации за 17.01.17

Севастопольскую «лужу Ихтиандра» осушили, но она обещает вернуться

Севастопольскую «лужу Ихтиандра» осушили, но она обещает вернуться

Власти Севастополя не могут гарантировать, что на месте осушенной гигантской лужи на проспекте Октябрьской Революции в скором времени не появится точно такой же «водоем».

Как уже сообщал , в начале января 2017 года один из жителей города умудрился отыскать в гигантской луже, образовавшей после сильных осадков, десяток автомобильных номеров. Оказалось, что автомобили севастопольцев не просто регулярно теряли в луже номерные таблички, но и получали гидроудары по двигателям. При этом чиновники делали вид, что проблемы не существует.

Наконец, городские власти снизошли и осушили «лужу Ихтиандра» – из нее было выкачано 40 кубометров воды. И при первых же сильных осадках водоем образуется вновь, так как ливнестоки не работают.

Чиновники знают об этой проблеме давно, но до сих пор не определили балансодержателя коммуникаций.

«К сожалению, эта проблема уже существует многие годы, в связи с тем, что ливневые канализации на территории Гагаринского района системно не прочищаются. Здесь проблема какого плана: сегодня ливневые канализации не переданы на баланс и нет балансодержателя, ответственного лица за состояние ливневок», – цитирует телеканал «НТС» председателя Совета Гагаринского муниципального округа Алексея Ярусова.

По словам Ярусова, ввиду того, что подобные «водоемы» возникают и на других участках проспекта Октябрьской Революции, в том числе возле жилых домов, проблему «нужно решать комплексно».

«Мы попытались закрепить ответственных лиц, обратились к руководителю «ГУПа – 2», чтобы в случае каких-то больших проливных дождей его сотрудники находились возле этих ливневых канализаций и могли оперативно принимать какие-то меры», – сообщил Алексей Ярусов.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 17.01.17

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