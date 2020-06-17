В Перми сел неисправный SSJ-100, летевший из Москвы

Самолет «Аэрофлота» SSJ-100, летевший из Москвы, благополучно сел в аэропорту Перми с неисправностью на борту. Об этом сообщил пресс-секретарь аэрогавани Евгений Кузнецов. На борту лайнера, выполнявшего рейс SU1200, находились 50 человек – 45 пассажиров и пять членов экипажа.

При взлете из Шереметьево у SSJ-100 отказал обогрев одного из отсеков. Самолет сделал несколько кругов над Москвой, после чего командир экипажа решил продолжить полет и устранить неисправность в пермском аэропорту, передает «Интерфакс».

По словам Кузнецов, к настоящему времени поломка ликвидирована, лайнер готовится к вылету в российскую столицу по расписанию.

Пермь, Наталья Петрова

Пермь. Другие новости 17.06.20

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