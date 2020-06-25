Операторы техосмотра пожаловались на бедственное положение из-за пандемии

Операторы техосмотра (ТО) просят власти пересмотреть закон, который позволил автовладельцам получать ОСАГО без диагностической карты. Компании заявляют, что оказались на грани банкротства, и просят внести отрасль в перечень наиболее пострадавших от пандемии.

120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, пишет «Коммерсант». Они не довольны переносом введения новых правил, которые были приняты еще в прошлом году, но отложены на 2021-2022 годы из-за пандемии коронавируса.

Согласно законопроекту о реформе ТО диагностические карты переводятся в электронный вид, вводится фотосъемка процесса ТО, вырастут штрафы для операторов, торгующих картами, а также вводится штраф 2 тысячи рублей за езду без ТО для водителей. Ситуация с Covid-19 вынудила власти внести коррективы. Так до 30 сентября ОСАГО можно оформить без диагностической карты. «В итоге получается, что страховая компания без заключения о возможности безопасного использования транспортного средства допускает его к участию в движении,– пишут операторы в обращении.– Неисправный автомобиль несет существенную опасность».

Кроме того, с апреля 2020 года принята новая периодичность ТО (новые легковые машины до четырех лет проверку теперь могут не проходить, четырех-десяти лет – каждые два года, старше десяти лет – каждый год). Операторы техосмотра указывают, что за четыре-пять лет эксплуатации у автомобиля может быть «достаточно большой» пробег и «серьезные неисправности, которые также могут привести к смертельным ДТП».

В сфере ТО занято около 30 тысяч техэкспертов и 10-13 тысяч человек обслуживающего персонала. В перечень пострадавших от коронавируса отраслей техосмотр власти не включили, получить кредит по 0% для выплат зарплаты невозможно. В результате платить зарплату специалистам компании не могут.

«Операторам приходится работать себе в убыток, обрекая свой бизнес на банкротство,– говорится в письме.– До 30 сентября на пунктах техосмотров посетителей не будет, и, как нам выживать в данной ситуации, неизвестно». Ущерб отрасли, в которой насчитывается около 5 тысяч операторов, оценивается в 60-70 млн рублей в день, или 1,4-1,68 млрд рублей в месяц. Компании просят отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а ранее запланированную реформу запустить уже с 1 января 2021 года, а не поэтапно к 1 марта.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) не поддерживают недовольство операторов по поводу новой периодичности проверок. «Операторы не совсем понимают, что происходит, в итоге критика получалась односторонняя и необъективная»,– говорит заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. «Корейские, японские автопроизводители давно перешли на пятилетнюю гарантию, зачем лишний раз гонять автовладельца на проверку? Понятно, что операторы переживают за свой бизнес, но лучше все-таки подумать о водителях»,– заключил представитель РСА.

Москва, Зоя Осколкова

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