С 1 июля в России вводятся новые правила для водителей

С 1 июля в России вступают в силу несколько нововведений, которые коснутся автомобилистов. В частности, вводится ограничение на импорт машин с правым рулем, изменятся правила регистрации тюнингованных автомобилей, а также будет действовать новый порядок проведения медосвидетельствования для получения прав.

Со второго месяца лета в России будут применяться более жесткие нормы импорта машин с правым рулем. Под запрет попала техника категорий M2 и M3, к которым относятся самосвалы и строительная спецтехника, а также микроавтобусы, грузовики, имеющие манипуляторы, и пассажирские автобусы, пишет Autonews.

Если в конструкцию автомобиля, были внесены изменения, например, установка газового оборудования, багажников, лебедок или фаркопов, водитель должен предоставить машину на проверку в специальную лабораторию. Ранее получить разрешение можно было дистанционно – по фотографиям.

Кроме того, чтобы взять медсправку для получения или продления срока действия водительского удостоверения, некоторым автомобилистам придется сдать дополнительные анализы. Решение об этом примет врач-нарколог, если он заметит у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Ранее Минздрав предлагал сделать этот пункт обязательным для всех без исключения автомобилистов.

Москва, Зоя Осколкова

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