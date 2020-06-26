Volkswagen отзывает в России новые Polo

Официальный представитель Volkswagen в России – «Фольксваген Груп Рус» – отзывает 1079 автомобилей модели Polo Sedan. Как сообщили в пресс-службе Росстандарта, речь идет об автомобилях, изготовленных в нынешнем году.

Причина отзыва транспортных средств кроется в том, что на стойку «В» были наклеены таблички, в которых указан неверный номер одобрения типа транспортного средства. На автомобилях, попадающих в программу отзыва, будет заменена табличка. Работы будут проводиться бесплатно для автовладельцев.

Москва, Иван Гридин

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