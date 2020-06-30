Hyundai отзывает в России почти 50 тысяч автомобилей

Официальный дилер Hyundai в России – «Хендэ Мотор СНГ» – объявила об отзыве 47653 автомобилей модели Elantra (HD), которые были проданы с 17 августа 2005-го по 14 мая 2011 года, сообщает Росстандарт. Причиной отзыва стал риск возникновения короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.

На всех автомобилях установят новые комплекты реле, чтобы устранить опасный риск. Все работы проведу за счет автопроизводителя.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.06.20

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