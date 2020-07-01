Нарушителей ПДД хотят отлучить от каршеринга

Тем, кто систематически нарушает правила дорожного движения, хотят запретить пользоваться арендными автомобилями. С таким предложением выступил глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.

«Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем», – сказал Черников в интервью изданию «Аргументы и факты».

По мнению главы ГАИ, каршеринговым компаниям нужно создать базы нарушителей, а также направлять запросы правоохранителям, чтобы выяснить, не был ли водитель лишен прав и не нарушал ли ПДД.

По статистике, в аварии попадают молодые пользователи каршеринга, «которые в силу возраста или небольшого опыта управления автомобилем считают, что «обезличенный» автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме», добавил Черников.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.07.20

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