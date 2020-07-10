В России хотят увеличить штрафы для автомобилистов

В России предложили увеличить размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения. С инициативой выступил Общероссийский народный фронт. Об этом рассказал руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

В частности, наказание за проезд на красный свет должно вырасти с тысячи до пяти тысяч рублей. Размер штрафа за установку заведомо подложных номеров предлагают увеличить с двух до пяти тысяч, передает РИА «Новости».

Авторы инициативы также считают недостаточным наказание за превышение скорости. По их мнению, нарушение в населенном пункте на 40-60 км/ч должно стоить водителю две с половиной тысячи рублей (сейчас 500), повторное нарушение – пять тысяч. На более 60 км/ч – пять тысяч (сейчас полторы тысячи) или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, повторное нарушение – 15 тысяч.

Штраф за превышение скорости на 40-60 км/ч вне населенного пункта хотят увеличить до двух с половиной тысяч, на более 60 км/ч – до пяти тысяч рублей.

Кроме того, рекомендуется ввести наказание для велосипедистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Им грозит штраф в размере пять тысяч рублей.

«За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода», – отметил Шкуматов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.07.20

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