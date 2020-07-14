Kia отзывает в России более 5 тысяч кроссоверов

Российский представитель южнокорейского автопроизводителя Kia (ООО «Киа Моторс Россия и СНГ») отзывает в РФ 5 128 автомобилей модели Seltos. Как сообщили в пресс-службе Росстандарта, причина такого решения – проблемы с системой механической блокировки руля.

Отзыву подлежат машины, выпущенные с декабря прошлого года по июнь текущего. «Не блокируется рулевая колонка автомобилей, укомплектованных механической системой блокировки (MSCL), в стояночном положении», – уточнили в Росстандарте. Уполномоченные представители автопроизводителя оповестит владельцев подпадающих под отзыв машин письмом или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения бесплатного ремонта. На всех отзываемых автомобилях заменят вал рулевой колонки. Работы будут проводиться за счет автопроизводителя.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.07.20

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