В России запретят ремонт автомобилей с использованием б/у запчастей

При ремонте автомобилей в России запретят использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти, пишет «За рулем» со ссылкой на новый техрегламент Евразийской экономической комиссии, который вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

По данным издания, запрет коснется повторного использования сидений (если к ним крепятся ремни безопасности), подушек безопасности, рулевого управления и элементов тормозной системы, катализаторов, иммобилайзеров, глушителей.

Кроме того, после вступления в силу новых правил автовладельцы не смогут самостоятельно устанавливать на автомобиль дополнительное оборудование. Так, например, чтобы установить антенну, багажник на крышу, фаркоп и многое другое, автовладельцу придется для начала получить соответствующее разрешение специальной испытательной лаборатории, которых в России очень мало. Стоит отметить, что под полным запретом окажутся прозрачные бронепленки для защиты автомобильной оптики.

Издание отмечает, что практика от повторного использования запчастей перенимается у других стран. Однако там это требование распространяется только на новые автомобили, у которых не было еще ни одного владельца. Применение же б/у запчастей в машинах с пробегом не запрещено.

Эксперты отмечают, что поправки ни с кем не обсуждались, хотя на сайте Евразийского экономического союза говорится об обратном. Ни с автомобилистами, ни с автосервисами, ни с поставщиками запчастей – заинтересованными сторонами, которые либо рискуют автомобилем, который не смогут содержать, либо бизнесом, который перестанет быть прибыльным.

Москва, Иван Гридин

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