В России задумались об увеличении вместимости Sukhoi Superjet

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) задумались о разработке увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей корпорации и федеральных чиновников.

Издание сообщает, что ОАК изучает различные варианты вместимости салона: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке. Существующие лайнеры SSJ-100 вмещают от 98 до 103 пассажиров. При этом отмечается, что обновленные лайнеры увеличенной вместимости могут быть запущены в производство только после создания SSJ New – модификации самолета Superjet 100.

Газета пишет, что идею по увеличению вместимости SSJ-100 в ОАК поддерживают далеко не все. Причина тому завершение сертификации среднемагистрального самолета МС-21-300, на борту которого смогут разместиться 211 пассажиров. Модернизированный SSJ-100 создаст ему конкуренцию, полагают эксперты.

Москва, Иван Гридин

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