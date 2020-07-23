Мотоциклистам хотят запретить ездить между рядами

В Госдуме предложили ввести штраф для мотоциклистов и владельцев мопедов за опасное лавирование между рядами и параллельное с автомобилями движение в одной полосе. Эксперты считают, что запрет лишает всякого смысла использование двухколесного транспорта.

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Штраф за езду между рядами составит от 3 тысяч до 15 тысяч рублей, пишут «Известия». За особо опасные маневры можно лишиться водительских прав на срок от двух до шести месяцев.

В ДТП погибает почти в 30 раз больше водителей мотоциклов, чем автолюбителей, говорит автор документа, депутат Госдумы Светлана Бессараб. «Объективно мотоциклисты не защищены от травм в силу особенностей их транспорта. Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 м или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет 2 м. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами», – уверена парламентарий.

Эксперты согласны с тем, что владельцы двухколесного транспорта чаще подвергают себя опасности. Однако запрет лишает смысла использование мотоциклов. «Движение между рядами – одно из преимуществ мотоцикла, иначе зачем он нужен? Это по сути прямой запрет езды на мотоцикле», – указывает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Кроме того, байкеров очень сложно поймать, чтобы выписать штраф. Камеры не успевают их фотографировать, инспектор редко может находиться в пробке в междурядье, а специализированных подразделений в Госавтоинспекции не так много. У мотоциклов часто отсутствует номер. Поэтому их владельцы ускользают безнаказанными.

Москва, Зоя Осколкова

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