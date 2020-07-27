За нелегальные техосмотры автомобилей в России ввели «уголовку»

С сегодняшнего дня, 27 июля, в России вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации. В прокуратуре отметили, что на оформление всех необходимых для этого бумаг у предпринимателей был год.

Теневой техосмотр обернется штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за два года. Также предусмотрено наказание до 480 часов обязательных работ, либо арест сроком до шести месяцев, передает ТАСС.

Авторы нововведений отмечают, что основной смысл нововведения – навести порядок в отрасли, сделав услугу максимально качественной для потребителя, повысить безопасность на дорогах, а не обременить бизнес получением очередной лицензии на тот или иной вид деятельности.

Согласно действующим правилам автомобили со сроком эксплуатации от трех до семи лет должны проходить технический осмотр раз в два года. Автовладельцы машин старше семи лет должны проводить их диагностику в аккредитованных центрах ежегодно. Владельцы машин меньше трех лет полностью освобождены от необходимости проходить обязательный техосмотр. Жесткие требования предъявляются к автомобилям такси. Они должны в обязательном порядке проходить техосмотр каждые шесть месяцев.

Кроме того, Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики автомобилей. Соответствующее постановление в начале июня подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Москва, Иван Гридин

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