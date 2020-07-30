В России изменяются правила получения медсправки для будущих водителей

Основные вопросы внедрения новых правил медицинского освидетельствования для будущих водителей согласованы. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Согласно изменениям, будущим водителям для получения медсправки будет необходимо сдавать анализы на употребление алкоголя. Однако правило будет действовать выборочно – такой анализ придется сдавать только тем, кто вызовет подозрения у нарколога на наличие заболевания.

По слова Салагая, нововведения должны быть максимально доступными для регионов. Соответствующий проект нововведений подготовлен Минздравом, его доработают до конца текущего года, передает РИА «Новости».

До конца текущего года правила получения справок останутся неизменными.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.07.20

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