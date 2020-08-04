Счетная палата раскрыла причину плохих дорог в регионах

В России нормативным требованиям соответствуют только 44,2% региональным дорог – за последние два года их доля выросла лишь на 1,1%. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов по итогам проверки, проведенной СП и контрольно-счетными органами регионов. Значительно лучше ситуация с дорогами федерального значения – нормативам соответствуют 84,8% дорожной сети, тогда как два года назад этот показатель составлял 77,8%. Причина кроется в плохом регулировании расходов на содержание дорог, следует из отчета Счетной палаты.

Проверка показала, что на содержание региональных дорог идет почти в 8 раз меньше средстве, чем на федеральные трассы. При этом протяженность региональной дорожной сети в 10 раз больше, чем федеральной – 510,4 тыс. км против 54,3 тыс. км.

Согласно выводам аудиторов, в 2019 году на содержание 1 км федеральных дорог в среднем приходилось 2,2 млн рублей, а на 1 км региональных – 288 тыс. рублей. В целом на трассы регионального или межмуниципального значения в среднем выделялось 29,6% от нормативной потребности. «Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети», – подчеркнул Богомолов.

В связи с этим в Счетной палате отмечают, что сегодня законодательство устанавливает лишь общий норматив размера бюджетных ассигнований на содержание дорог. При этом критерии отнесения дорог к тому или иному уровню их содержания и механизм, по которому Росавтодор распределяет средства, законодательно не закреплены. В результате в разных регионах объем полученных средств сильно отличается от норматива. «В 2019 году наименьший объем бюджетных ассигнований по сравнению с нормативной потребностью из проверенных учреждений доведен до ФКУ Упрдор «Забайкалье» – 51%, наибольший – до ФКУ Упрдор «Прикамье» (91%)», – рассказал аудитор.

Проверка также показала, что Росавтодор при расчете направляемых средств учитывал протяженность участков дорог, которые или фактически отсутствовали, или не эксплуатировались, или их категории не соответствовали требованиям правил классификации автодорог.

Помимо этого, СП выявила крайне низкий уровень конкуренции на рынке работ по содержанию как федеральных, так и региональных дорог. «Экономия по результатам торгов составила не более 1%», – констатировал Богомолов, отметив, что основная доля всех госконтрактов заключена с единственным участником торгов по начальной цене контракта.

Счетная палата по итогам проверки предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения с учетом того, что реальная стоимость содержания одного километра трасс ниже расчетной. Министерству транспорта и Росавтодору предложено разработать критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания, а также методики распределения бюджетных средств на содержание дорог. Кроме того, аудиторы считают необходимым провести паспортизацию федеральных автомобильных трасс.

Моcква, Наталья Петрова

Моcква. Другие новости 03.08.20

Пьяный житель Зауралья угнал самосвал, чтобы съездить в гости. / Отпускники начали завозить коронавирус на Ямал. / «Жертва может сама сообщить пароли…»: в Сеть слили данные более миллиона автомобилистов московского региона. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»