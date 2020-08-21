Улететь из России за границу можно еще из трех городов

Рейсы за рубеж с 20 августа стали доступны еще из трех городов России – Калининграда, Казани и Новосибирска. Об этом сообщила Росавиация накануне вечером.

«В соответствии с решением правительства РФ в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск, – говорится в сообщении ведомства. – Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа».

Авиакомпании пока не объявили об открытии новых рейсов. Ожидается, что это произойдет в самое ближайшее время.

Напомним, с 1 августа были разрешены пассажирские рейсы из России в Стамбул, Анкару, Лондон и в Танзанию (Занзибар), с 10 августа были открыты полеты на турецкие курорты Анталья, Бодрум и Даламан. Все рейсы можно было выполнять только из трех городов – Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

На этой неделе, как сообщает «Вестник АТОР», может быть объявлено о возобновлении с 1 сентября полетов в Ереван, Кишинев и столицы ряда других стран СНГ.

На следующем этапе снятия ограничений ожидается открытие рейсов в ОАЭ с 10 сентября, отмечают эксперты, однако указывают, что «пока эти данные не подтверждены документально».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.08.20

«Победа» объявила о старте продаж билетов из Кургана в Москву. / Быстро, модно, безопасно: в Крыму задумались о возрождении трамвая. / В Кургане на ремонт закрывается улица Кравченко. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»