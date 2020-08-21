В России зарегистрировать автомобиль можно будет в МФЦ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Документ опубликован на сайте кабмина.

Как отмечается в сообщении правительства РФ, новый сервис стал возможен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявители будут сталкиваться только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы.

В кабмине при этом указывают, что новая услуга будет доступна только в тех МФЦ, где есть необходимая инфраструктура для обслуживания автомобилистов.

«В целом, принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ», – подчеркивается в сообщении на сайте правительства РФ.

Москва, Наталья Петрова

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