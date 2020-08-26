Datsun отзывает в России более 93 тысяч автомобилей из-за «осколочных» подушек безопасности

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявила об отзыве в России более 93 тыс. автомобилей Datsun on-DO и mi-DO, которые вышли с конвейера, начиная с 10 июня 2014-го и заканчивая 3 апреля 2018 года. Как сообщает Росстандарт, причина отзыва – вероятное отсыревание пирапатронов подушек безопасности.

Автопроизводитель допустил риск ненормального срабатывания подушек безопасности водителя и пассажира. В случае ДТП корпус подушки может разрушиться с выбросом в салон осколков металла. На всех автомобилях произведут проверку и, при необходимости, заменят не только подушки безопасности пассажира и водителя, но и рулевое колесо. Все работы проведут за счет автопроизводителя.

Москва, Иван Гридин

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